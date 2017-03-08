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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تعيد النظر في بعض الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوباً من المسؤولين أو من مراكز القوى او السلطات

عاطفياً: جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة. وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب

صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين
 

ابراج مكتوب

 

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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