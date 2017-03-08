حظك اليوم برج الثور الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: لن تبقى وحيداً لكي تواجه عرقلة مشروع كبير لك، فأحد الزملاء يساندك بقوة ولن تتعثّر خطواتك مهما تكن الظروف



عاطفياً: لا تتطرف في مواقفك مع الشريك، توفق في إعادة بناء ما تهدّم، وتفتح صفحة جديدة بينكما



صحياً: ابتعد عن المتاعب هذا اليوم الذي يخبّئ بعض التراجع الصحي غير المقلق

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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