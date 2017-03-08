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حظك اليوم برج الحمل الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: يبدأ مركور بالتراجع في برج الحوت ما يحمل بعض الحلول ويرطّب الاجواء ويشير الى السلام

عاطفياً: يكون التناغم واضحاً يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثاً استثنائيّاً يخبّئ مفاجأة

صحياً: القيام برحلة ترفيهية إلى المناطق الجبلية وقطف بعض الأعشاب النباتية مفيد للنفس 

ابراج مكتوب

 

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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