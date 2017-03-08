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بالصور || الوليد بن طلال يعلن تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع "سترة" لمحدودي الدخل بـــ"مصر"

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بالصور || الوليد بن طلال يعلن تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع "سترة" لمحدودي الدخل بـــ"مصر" بالصور || الوليد بن طلال يعلن تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع "سترة" لمحدودي الدخل بـــ"مصر"

صرح رجل الأعمال السعودي الشهير "الوليد بن طلال" بالبدء في تسليم عدد ألف "1000" وحدة سكنية من برنامج "سترة" والمشرفية عليه المؤسسة الخاصة برجل الأعمال "مؤسسة الوليد للإنسانية" بالتعاون مع حكومة جمهورية العربية .

وذكر "الوليد بن طلال" في تغريديته على "تويتر" :"بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير يسعدني إعلان تسليم أول 1000 من أصل 100000 وحدة سكنية للمستفيدين ضمن مشروع سترة في مصر" ، في الوقت الذي قامت فيه مؤسسة الوليد الإنسانية بالإعلان عن قائمة بأسماء المستفيدين والمقرر حصولهم على أول دفعة من الوحدات السكنية  المقرر توزيعها في مصر.

الجدير بالذكر أنه وخلال العام السابق قامت مؤسسة الوليد الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير المصرية بإطلاق مبادرة تحت اسم مشروع "سترة" الخيري لتقديم وحدات سكنية وتحسين مستوى المعيشة في منازل راقية لمحدودي الدخل لعدد 10000 أسرة مصرية مشاركة مع في ذلك والوزارات المشاركة في هذا المشروع هي "وزارة الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية" يمتد المشروع لمدة 10 سنوات تقدم كل عام ألف وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الوحدة من 55م إلى 63 م، وتم بناء المنازل على معايير محددة مثل بناءه من الطوب والطين ولا يهدد الحياة وبشرط أن يكون الملجأ الوحيد للأسرة وكانت البداية من محافظات سوهاج والمنيا وبني سويف.

سترة
 

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