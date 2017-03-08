أخبار عاجلة

شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

نهاية عبدالفتاح القصري .. "أصابه العمى وتمت خيانتة وفقد الذاكرة"

Google+ Print
نهاية عبدالفتاح القصري .. "أصابه العمى وتمت خيانتة وفقد الذاكرة" نهاية عبدالفتاح القصري .. "أصابه العمى وتمت خيانتة وفقد الذاكرة"

الرغم من أنه كان واحد من أكثر نجوم الوسط الفني رسماً للبسمة علي شفاه الملايين من محبيه في جميع أنحاء الوطن العربي في وخارجها، ولكنه قد عاني بشدة طوال حياتة، وبالأخص في الفترة الأخيرة في حياتة قبل أن يتوفاه الله، وفي خلال هذا الموضوع سوف نستعرض مع حضراتكم الأيام والمواقف الصعبة التي مر بها في نهاية حياتة.

وكانت البداية عندما أصيب بالعمي وهو يقدم أحد المسرحيات بجانب النجم الراحل إسماعيل ياسين حيث بدأ بالصراخ أثناء تقديم المسرحية، وهو ما إعتبره الجمهور جزء منها، ولكن بعد أن دخل إلي الكواليس تأكد الجميع أنه قد أصيب بالفعل بالعمى، ولم يعد يري أي شئ، وهو الأمر الذي أصاب الجميه بالحزن الشديد.

ولكن بعد ذلك قادم القصبي بالزواج من أحد الفتيات، ولكنها كانت صغيرة في السن وهو يحبها بشدة، كما أنه قام بتبني أحد الشباب لأنه لم يكن لديه أي أبناء، وقد تعرض للخيانة من هذا الشاب وزوجة في نفس الوقت، فقد طلبت هذه السيدة الطلاق منه وهو ما تم بالفعل، وقامت بالزواج من هذا الشاب الذي تبناه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد قاموا بإستغلالة بكافة الطرق، وكانوا يأخذون أمواله ويصرفونها علي أنفسهم، كما أصيب القصبي في أخر أيامه بفقدان الذاكرة، وهو ما تم إكتشافه بالصدفة من جانب ماري منيب، عندما قامت بزيارتة ولم يتعرف عليها، ليتم نقله إلي المستشفي ويبقي هناك لمدة 15 يوم ويفارق الحياة بعد ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط