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أسماء المتهمين في شبكة تخابر ''عوفاديا'' الإسرائيلية .. بينهم الضابط الإسرائيلي ''أبو أكرم''

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أسماء المتهمين في شبكة تخابر ''عوفاديا'' الإسرائيلية .. بينهم الضابط الإسرائيلي ''أبو أكرم'' أسماء المتهمين في شبكة تخابر ''عوفاديا'' الإسرائيلية .. بينهم الضابط الإسرائيلي ''أبو أكرم''

قضت محكمة جنايات العريش التي انعقدت بمحكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار مختار ماضي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد من بينهم 6 إسرائيليين في قضية التخابر المعروفة إعلاميا باسم " عوفاديا".

وتضم القضية 3 مصريين هم: عودة طلب إبراهيم "حداد" وسلامة حامد أبو جراد "حداد" ومحمد أحمد أبو جرادة.

ومن الجانب الإسرائيلي تضم: عبد الله سليم إبراهيم الرقيبه (إسرائيلي الجنسية - هارب)، وعمر حرب أبوجراد العوايشه (إسرائيلي الجنسية – هارب).

وتضم كذلك 4 أعضاء بجهاز المخابرات الإسرائيلية وهم: داني عوفاديا واسمه الحركي "أبو أكرم"، وأهارون دانون واسمه الحركي "أبو منير"، ودايفيد يعقوب واسمه الحركي "أبو رائد"، وشالومو سوفير واسمه الحركي "أبو سالم".

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، أن وقائع القضية جرت خلال الفترة من ديسمبر 2006 وحتى مايو 2013 بداخل وخارجها حيث قام المتهمون (الأول إلى الثالث) بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين المصريين اتفقوا مع المتهمين (السادس إلى التاسع) على العمل لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية وأمدوهم بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة ومقرات الأجهزة والأكمنة الأمنية والقائمين على الأنفاق والمتسللين والعناصر الجهادية وكافة الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

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