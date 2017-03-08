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جامعة الأزهر || تقرر صرف مكافأة للعاملين بمناسبة انتهاء فترة ''الهدهد''

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جامعة الأزهر || تقرر صرف مكافأة للعاملين بمناسبة انتهاء فترة ''الهدهد'' جامعة الأزهر || تقرر صرف مكافأة للعاملين بمناسبة انتهاء فترة ''الهدهد''

قال الدكتور محمد البرص، المستشار المالي لرئيس جامعة الأزهر، إنه تقرر صرف مكافاة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة انتهاء فترة الدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق.

وأضاف البرص، في تصريح لـه ، على هامش حفل تكريم الدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق، بقاعة احتفالات كلية الصيدلة للبنات بمدينة نصر، أنه سيعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لتحديد قيمة المكافأة للعاملين، على يتم صرفها بعد ذلك.

كانت جامعة الأزهر، قد نظمت حفل تكريم للدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق، لانتهاء مدته، حضره الدكتور أحمد حسني رئيس الجامعة الحالي، وبعض العمداء والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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