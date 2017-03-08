بالصور || نص قرار وزارة التموين بتعديل كميات الخبز المدعوم لبعض الفئات

سمر العشري

أثار القرار الذي أصدرته وزارة التموين والتجارة الخارجية أول أمس الإثنين موجة شديدة من الغضب والاستياء في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية وكان القرار ينص علي تعديل كميات الخبز المدعم إلي 500 رغيف بدا من 1500 رغيف من الخبز التمويني المدعم وكان الدكتور علي مصلحيي وزير التموين ، قد وافق على هذا القرار رقم 5 لعام 2017 .

نص قرار زوارة التموين والتجارة الخارجية علي أن كميات الخبز المدعم تعدل بالنسبة لأصحاب الكارت الذهبي للمخابز التابعة لها من الفئات الذين لا يملكون بطاقة ذكية صالحة مثل :

أصحاب البطاقة الورقية

البطاقات التالفة

البطاقة المفقودة

هذا لقرار أشعل موجة من الغضب الشعبي الكبير في أنحاء الجمهورية التي لقت استجابة سريعة من أحد نواب مجلس الشعب النائب الدكتور سمير رشاد الذي قدم طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء المهندس "شريف إسماعيل" ، ولوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي لمراجعتهم لهذا القرار.

وذكر النائب سمير رشاد في طلب الإحاطة أن البطاقات الذكية الخاصة بالمنتفعين بالكارت الذهبي يتم إصدرها من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية التي رغم مخاطبة الشركة الخاصة بالبطاقة ووزارة التموين أكثر من مرة.ألا انها لم تصدر حتي الأن فما ذنب أصحاب البطاقات الورقية ليتم التخفيض من 1500 رغيف إلى 500 رغيف كحد أقصى.