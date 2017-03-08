ارتفاع جنوني في سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-3-2017 الآن بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.85 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي ، وفي حالة البيع 17.50 جنيه مصري في البنك العربي ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك :

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.30 جنيه مصري، وسعر البيع 18.45 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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