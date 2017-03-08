أخبار عاجلة

شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

كيف يحتفل العالم بـ يوم المرأة ؟.. "لبنان الأغرب وقطر الأكثر بذخاً"

Google+ Print
كيف يحتفل العالم بـ يوم المرأة ؟.. "لبنان الأغرب وقطر الأكثر بذخاً" كيف يحتفل العالم بـ يوم المرأة ؟.. "لبنان الأغرب وقطر الأكثر بذخاً"

أصبح اليوم العالمي للمرأة، من الأيام التي تشغل اهتمام الكثير في العالم، ويتم فيه الاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء؛ فكل دولة لها طقس خاص ما بين احتفالات وتظاهرات غاضبة تطالب بمزيد من الحريات للمرأة.

نوضح لكم شكل الاحتفال في بعض دول العالم لنتعرف على اختلافات وثقافات الشعوب في نظرتهم للمرأة.

- بريطانيا

الاحتفال فى لندن عن طريق التظاهرات فى وسط العاصمة البريطانية للمطالبة بالمزيد من حقوق المرأة، ويتم أيضا عرض مجموعة من الهدايا والأنتيكات المستوحاة من مجموعة من المتاحف خاصةً المصرية.

- فرنسا

تحتفل فرنسا باليوم العالمي للمرأة، عن طريق عرض لوحات نساء بعيون فنانين تشكيليين، بالإضافة إلى أعمال تشكيلية من صنع نساء فرنسيات في متحف اللوفر.

- المغرب

يحتفل المغرب عن طريق ارتداء جلابيب مكتوب عليها عبارات تندد بالتحرش الجنسي، والبطالة والإعلام المسيء للمرأة.

- لبنان

تفنن اللبنانيون فى طريقة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فى لفته طريفة قام بها مجموعه من الرجال ، بلبس أحذية نسائية بكعب عال، والجري فى أحد مولات بيروت، فى إِشارة منهم إلى ما تعانيه المرأة وهى تلبس حذاء بكعب يقيد حريتها.

-

الاحتفال في مصر عن طريق بعض الأنشطة الثقافية التي تخص المرأة ، وكيفية دعم حقوقها وتضم هذه الندوات منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة .

- الصين وكوبا

الصين وكوبا تحتفل بالمرأة عن طريقة منحها إجازة رسمية 

- قطر

تختلف مظاهر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في قطر من عام إلى عام وكان المظهر الاحتفالي الأبرز باليوم العالمي للمرأة إطلاق بنك الدوحة بطاقة الائتمان العصرية التي تعتبر الأولى من نوعها فهي أول بطاقة مصرفية حصرية للسيدات من بنك الدوحة، لتقديم مميزات جذابة تلبى احتياجات المرأة العصرية، تقدم خصومات على الملبوسات النسائية والإكسسوارات والأحذية وأدوات المطبخ الفاخرة وملابس الأطفال في جميع مراكز التسوق الرئيسية في قطر.

وتقدم البطاقة ايضا علاجات النادي الصحي المجانية واستخدام حمام السباحة والنادي الصحي عند الشراء من منتجات السبا. ويمكن لحاملات البطاقة العصرية أيضاً الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الصحية وعروض اللياقة البدنية في أرقي فنادق قطر.

- روسيا

تحتفل نساء روسيا باليوم العالمي للمرأة مع العائلة والأصدقاء المقربين، فيتناولون الأطعمة التي يصنعونها في الأعياد، وتتلقى النساء العديد من باقات الورود، والهدايا ويحتفل التلفزيون الروسي بهذه المناسبة بعرض أفلام عن أعظم النساء الروسيات وأكثرهم تأثيرا في المجتمع.

ويشارك الرجال النساء الاحتفال عن طريق القيام بأعمال المنزل وإعداد الطعام حتى يتسنى لزوجاتهم الحصول على قدر من الراحة والاحتفال بهذا اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط