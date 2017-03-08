كيف يحتفل العالم بـ يوم المرأة ؟.. "لبنان الأغرب وقطر الأكثر بذخاً"

سمر العشري

أصبح اليوم العالمي للمرأة، من الأيام التي تشغل اهتمام الكثير في العالم، ويتم فيه الاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء؛ فكل دولة لها طقس خاص ما بين احتفالات وتظاهرات غاضبة تطالب بمزيد من الحريات للمرأة.

نوضح لكم شكل الاحتفال في بعض دول العالم لنتعرف على اختلافات وثقافات الشعوب في نظرتهم للمرأة.



- بريطانيا

الاحتفال فى لندن عن طريق التظاهرات فى وسط العاصمة البريطانية للمطالبة بالمزيد من حقوق المرأة، ويتم أيضا عرض مجموعة من الهدايا والأنتيكات المستوحاة من مجموعة من المتاحف خاصةً المصرية.

- فرنسا

تحتفل فرنسا باليوم العالمي للمرأة، عن طريق عرض لوحات نساء بعيون فنانين تشكيليين، بالإضافة إلى أعمال تشكيلية من صنع نساء فرنسيات في متحف اللوفر.

- المغرب

يحتفل المغرب عن طريق ارتداء جلابيب مكتوب عليها عبارات تندد بالتحرش الجنسي، والبطالة والإعلام المسيء للمرأة.



- لبنان

تفنن اللبنانيون فى طريقة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فى لفته طريفة قام بها مجموعه من الرجال ، بلبس أحذية نسائية بكعب عال، والجري فى أحد مولات بيروت، فى إِشارة منهم إلى ما تعانيه المرأة وهى تلبس حذاء بكعب يقيد حريتها.



- مصر



الاحتفال في مصر عن طريق بعض الأنشطة الثقافية التي تخص المرأة ، وكيفية دعم حقوقها وتضم هذه الندوات منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة .



- الصين وكوبا

الصين وكوبا تحتفل بالمرأة عن طريقة منحها إجازة رسمية



- قطر

تختلف مظاهر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في قطر من عام إلى عام وكان المظهر الاحتفالي الأبرز باليوم العالمي للمرأة إطلاق بنك الدوحة بطاقة الائتمان العصرية التي تعتبر الأولى من نوعها فهي أول بطاقة مصرفية حصرية للسيدات من بنك الدوحة، لتقديم مميزات جذابة تلبى احتياجات المرأة العصرية، تقدم خصومات على الملبوسات النسائية والإكسسوارات والأحذية وأدوات المطبخ الفاخرة وملابس الأطفال في جميع مراكز التسوق الرئيسية في قطر.

وتقدم البطاقة ايضا علاجات النادي الصحي المجانية واستخدام حمام السباحة والنادي الصحي عند الشراء من منتجات السبا. ويمكن لحاملات البطاقة العصرية أيضاً الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الصحية وعروض اللياقة البدنية في أرقي فنادق قطر.

- روسيا

تحتفل نساء روسيا باليوم العالمي للمرأة مع العائلة والأصدقاء المقربين، فيتناولون الأطعمة التي يصنعونها في الأعياد، وتتلقى النساء العديد من باقات الورود، والهدايا ويحتفل التلفزيون الروسي بهذه المناسبة بعرض أفلام عن أعظم النساء الروسيات وأكثرهم تأثيرا في المجتمع.

ويشارك الرجال النساء الاحتفال عن طريق القيام بأعمال المنزل وإعداد الطعام حتى يتسنى لزوجاتهم الحصول على قدر من الراحة والاحتفال بهذا اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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