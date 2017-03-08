مصدر بالداخلية || ضبط طيارة تجسس في ميناء دمياط

سمر العشري

تمكن ضباط قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء دمياط البحري، من إحباط تهريب طائرتي تجسس لداخل البلاد داخل شحنة بضائع بدمياط.

بدات الواقعة بورود معلومات سرية لضباط قسم البحث الجنائي، بإدارة شرطة ميناء دمياط البحري، مفادها اعتزام شركة فايق للاستيراد والتصدير ومقرها فارسكور – دمياط، المملوكة "يحي.ع"، 63 سنة، بتهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة "فلاتر هواء" واردة من دولة الصين داخل حاوية تابعة للخط الملاحي C.M.A بقصد تهريبها للبلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع مفتشي القطاع وضباط قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء دمياط البحري ولجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط "عدد 2 طائرة مفككة" تتكون من عدد ستة أذرع ينتهي كل زراع بموتور ومروحة 2 ريشة تعمل بالتحكم اللاسلكي عن بعد، وكل طائرة مزودة بعدد ستة بطاريات كهربية ومجهزتين لتركيب كاميرات تصوير مخبأه داخل عدد 2 كرتونه ضمن مشمول الرسالة الأصلي".

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة "أحمد.ف"، 36 سنة، مقيم دائرة قسم المناخ- أمن بورسعيد، "الممثل القانوني للخط الملاحي" أقر بصحة الواقعة ونفى علمه والخط الملاحي بما تحويه الرسالة من مضبوطات ومسئولية الشركة المستوردة عن الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لبدء التحقيق

شبكةعيونالإخبارية

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