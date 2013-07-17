Robert Downey Jr يتصدر قائمة الممثلين الأكثر أجراً

تصدر الممثل الأمريكي Robert Downey, Jr لائحة مجلة (فوربس) للممثلين الأكثر أجراً، بمبلغ 75 مليون دولار.

فقد جمع Robert Downey, Jr الـ 75 مليون دولار بين حزيران/يونيو 2012 وحزيران/يونيو 2013، مقابل إطلالاته في 6 أفلام حققت كلّها إيرادات كبيرة، 2 منها "ذي أفنجرز" و"الرجل الحديدي 3"، حيث فاقت الإيرادات المليار دولار.

وحلّ الممثل Channing Tatum في المركز الثاني، وقدّر الأجر الذي تقاضاه خلال هذه السنة بـ60 مليون دولار.

شاهدوا الصور للتعرفوا على أصحاب المراتب العشرة.