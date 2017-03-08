في اليوم العالمي للمرأة .. ''مصر للطيران'' تُكرم ١٣ سيدة وتهدي درع ليسرا

سمر العشري

كرم صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، اليوم الأربعاء، ١٣ سيدة من أبناء الشركة بمختلف القطاعات والإدارات، تقديرًا لجهودهن وتميزهن في العمل وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقال مسلم على هامش التكريم، إن الشركة تحرص على إقامة هذا التقليد سنويا من منطلق إيمانها بدور المرأة في مجالات العمل المختلفة والتي أثبتت كفاءة على وجه الخصوص فى مصر للطيران منذ إنشائها فى عام ١٩٣٢.

وأضاف أن الشركة حرصت على التعبير عن تقديرها لشركاء نجاحها الذين يقدمون لها الدعم الدائم، حيث قدمت مصرللطيران درع تقدير للفنانة يسرا، والتى أعربت عن شكرها وسعادتها بتواجدها في مبني الصرح الوطني لمصرللطيران .

وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت تفوق المرأة في قيادة الطائرات والعمل في إدارة مكاتب المبيعات والخدمة المتميزة بالعمل الجاد والابتسامة الجذابة في استقبال وخدمة الركاب بالمحطة وداخل الطائرة ومختلف مواقع العمل والإنتاج .

وعن أعداد السيدات العاملات في الشركة القابضة والشركات التابعة وكذلك أعدادهن في بعض الوظائف المختلفة داخل مصرللطيران حالياً، أشار إلى أن الإجمالى 5082 سيدة من أصل 33142 عاملاً بنسبة 15% تقريبا بمعدل 601 سيدة في الشركة القابضة، و 2889 في شركة الخطوط، و530 في شركة الخدمات الطبية، و 322 في شركة السياحة والأسواق الحرة و 267 في شركة الصيانة و179 في شركة إكسبريس و 105 في شركة الخدمات الجوية و 84 زميلة في شركة الشحن الجوى و 85 في شركة الخدمات الأرضية و 20 في شركة الصناعات المكملة.

وتابع: "كما بلغ عدد الطيارين ومساعدي الطيارين السيدات في مصرللطيران 14 سيدة في الوقت الذي وصل فيه عدد المضيفات الجويات 1547 مضيفة بشركة الخطوط و158 مضيفة جوية بشركة إكسبريس".

ونظمت شركة مصرللطيران حفل تكريم عدد من السيدات المتميزات العاملات بالشركة القابضة، وشركاتها التابعة تقديرًا لجهودهن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وشهد الحفل حضور صفوت مسلم رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصرللطيران، وقيادات الشركة، وذلك بالمبنى الأوسط بالمجمع الإداري للشركة.

شبكةعيونالإخبارية

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