طالبة بالثانوية تنتحر شنقاً بالطالبية .. وتترك رسالة ''سامحيني يا أمي''

سمر العشري

"سامحيني يا أمي.. علشان انتحرت".. كانت هذه الكلمات آخر ما كتبته طالبة بالصف الثاني الثانوي، قبل العثور عليها معلقة بسقف الصالة بمنزلها بمنطقة الطالبية.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار فتاة عن طريق شنق نفسها بشارع عز الدين عمر بمنطقة الطالبية.

وانتقلت قوة من القسم بقيادة النقيب أحمد صبري، معاون مباحث الطالبية، وعُثر على جثة "روفيدا.س" 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي، ترتدي ملابسها كاملة، مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفتها، وبها آثار احمرار حول الرقبة، وبجوارها ورقة موجهة لوالدتها "سامحيني يا أمي علشان انتحرت".

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وجود خلافات عائلية بين المتوفاة ووالدتها، وقيامها بمنعها من النزول واستخدام هاتفها المحمول، وأنها حاولت الانتحار عدة مرات عن طريق تناول بعض الأدوية، وقطع شرايين يدها، ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة المنزل منذ عام.

كما تبين، أن المتوفاة شنقت نفسها بإيشارب أبيض، حيث عثر عليها صباح يوم اكتشاف الواقعة معلقة بـ"جنش حديدي" بسقف الصالة.

شبكةعيونالإخبارية

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