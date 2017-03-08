المحكمة تطرد دفاع مرتضى منصور بعد سبه لدفاع محمد الأمين داخل القاعة

سمر العشري

قامت قوات الأمن بمحكمة جنوب القاهرة، بطرد محامي من مكتب دفاع مرتضى منصور خارج قاعة الجلسات بعد قيامه بسب وشتم المحامي طارق جميل سعيد، دفاع جريدة الوطن.

وسيطرت قوات حرس المحكمة برئاسة العميد محمد الصغير على المحامي التابع لمكتب مرتضى منصور، واصطحبته خارج القاعة.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، لـ9 دعاوى أقامها مرتضى منصورضد محمد الأمين صاحب قناة "cbc"، ومالك جريدة الوطن، ومحمود مسلم رئيس تحريرها، وآخرين بسبه وقذفه.

شبكةعيونالإخبارية

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