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سر مكالمة دفعت بائع كشري لقتل زوجته بـ 20 طعنة

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سر مكالمة دفعت بائع كشري لقتل زوجته بـ 20 طعنة سر مكالمة دفعت بائع كشري لقتل زوجته بـ 20 طعنة

في أقل من 48 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها بمركز كرداسة، وتبين ان زوجها وراء ارتكاب الجريمة؛ لشكه في سلوكها.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، بتقدم بائع كشري، ببلاغ بعثوره على جثة زوجته "ش"، 22 عاما، بائعة كشري، بها نحو 20 طعنة متفرقة بالجسم؛ بمنزل والدتهاـ مُتهمًا شقيقيها بقتلها بسبب خلافات عائلية بينهم.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البُرعي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن مرتكب الواقعة هو زوج الضحية؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، وشكه في سلوكها، وأنها على علاقة بعاطل يدعى "أحمد.س"، 32 عاما.

وتمكن الرائد محمد الصغير، رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الجريمة، وأنه يوم الحادث توجه لمنزل والد زوجته بكفر أبو حميدة، وأثناء مشاهدته لها تتحدث عبر هاتفها المحمول مع "أحمد"، استل سكينا من بين طيات ملابسه، وسدد لها عدة طعنات، واستولى على حافظة نقودها، وفر هاربا.

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رئيس قسم الأخبار