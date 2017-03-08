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تعطل الملاحة جزئيا بقناة السويس بعد غرق ''صال'' بالمجرى الرئيسي

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تعطل الملاحة جزئيا بقناة السويس بعد غرق ''صال'' بالمجرى الرئيسي تعطل الملاحة جزئيا بقناة السويس بعد غرق ''صال'' بالمجرى الرئيسي

قالت مصادر بهيئة قناة السويس أن المجرى الملاحي لقناة السويس الرئيسية، شهد تعطلا للملاحة بالكيلو 73 ترقيم قناة السويس بعد غرق "صال" أثناء قطره وغرقه بمياه القناة .

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي - التي فضلت عدم ذكر اسمها - أن القاطرة "مساعد4" كانت تقوم بقطر "صالين" وهى وحدات بحرية مساعدة للكراكات، كانت قادمة من بورسعيد في طريقها إلى الإسماعيلية ،ويعد قطع الاحبال الخاصة بأحد الصالين، غرق في مياه القناه الرئيسية ،مما تسبب في تعطل لحركة الملاحة بالقناة الرئيسية .

وأكدت المصادر أنه تم توجيه قافلة الشمال الأولى لعبور السفن القادمة من البحر المتوسط في طريقها إلى البحر الأحمر إلى قناة السويس الجديدة ، ثم عبور قافلة الجنوب ، مما يسبب تأخر في عبور قافلة الجنوب، بينما تقوم فرق الإنقاذ بالهيئة بالبحث عن الصال الغارق بمياه القناة في الأعماق لانتشاله، لعودة الملاحة بالمجرى الملاحي الرئيسى.

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رئيس قسم الأخبار