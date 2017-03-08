تصريحات جديدة لوزير التعليم حول تخفيف مناهج الفصل الدراسى الثانى

سمر العشري

خلال لقائه مع أولياء الامور اشار السيد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الى ان تطوير العملية التعليمة في مصر لا تقتصر فقط على وزارة التربية والتعليم ولكنها من الامور الهامة التي يجب ان يشارك فيها جموع المواطنين وذلك للرقى بالمستوى التعليمي وخلق جيل جديد من العقول المتفتحة والتى ستساهم فى بناء مستقبل افضل ،مشيراً ايضاً الى توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى أصدر اوامره بتوفير الدعم الازم لتطوير المنظومة التعليمية في البلاد .

كما أشار وزير التعليم خلال الاجتماع الى انه وجه تعليماته الى مسؤولي وضع امتحانات الثانوية العامة بضرورة ان تتناسب مع الوقت المحدد لإداء الامتحان وايضاً ان تشمل الاسئلة كافة جوانب المنهج الدراسي وسيراعى ايضاً ان يكون هناك وقت كافي ليتمكن الطالب من المراجعة .

وخلال الاجتماع تطرق أولياء الامور الى ضيق وقت الفصل الدراسي الثاني بالإضافة الى تخلله للكثير من ايام الاجازات حيث أشار السيد وزير التعليم الى انه اصدر تعليماته الى السادة مديري العموم بمراجعة خطة المنهج المحددة للفصل الدراسي الثاني مع مراعاة عدم الاضرار بالعملية التعليمية .

ويجدر بالذكر ان وزارة التعليم تعمل حالياً على وضع الخطوط العريضة لتطوير العملية التعليمية وفقاً لأحدث الطرق المتبعة عالمياً من اجل النهوض بالمستوى التعليمي في مصر لتلبية احتياجات البلاد العقول المتفتحة والتي ستساهم في مستقبل افضل للبلاد .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads