بعد زيارة النجم العالمي ويل سميث وميسي لاعب برشلونه .. النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان يزو الأقصر بصحبة عائلته

سمر العشري

بعد زيارة مسيى لاعب برشلونة والنجم العالمي ويل سميث، لتنشيط قطاع السياحة بمصر قرر النجم العالميأميتاب باتشان ان يزور مصر وترافقه زوجته وابنته وذلك من أجل تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وتم وضع برنامج خاص بالممثل الهندي يشمل عدة معالم سياحية بمصر على رأسها محافظة الأقصر والتي سيصل لها النجم العالمي من أجل تكريمه بالمهرجان المقامة بها.

وأهمية القطاع السياحي لمصر يتمثل في ما يقوم به هذا القطاع من زيادة الاستثمارات ومواجهة نسب البطالة المرتفعة وذلك ما تمثله زيارة أميتاب باتشان لمصر كما أكد رئيس المهرجان في سياق حديثه عن زيارة الممثل الهندي وأكد أيضا رئيس المهرجان أن هذه الزيارة والمهرجان الذي سيقام بالأقصر سوف يدعمان قطاع السينما بمصر بعد ما واجهه من تراجع.

ويهدف البرنامج الذي تم وضعه للنجم أميتاب باتشان تعريفه بالمعالم السياحية والتي يشملها البرنامج، كما ستقوم إدارة المهرجان بعرض عدة أفلام للمثل الهندي بأحد معابد الأقصر خلال فعاليات المهرجان الذي سوف يبدأ في السادس عشر من شهر مارس الجاري.

شبكةعيونالإخبارية

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