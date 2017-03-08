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بالفيديو والصور || عقد قران محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزيرة الأستثمار السابقة داليا خورشيد

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بالفيديو والصور || عقد قران محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزيرة الأستثمار السابقة داليا خورشيد بالفيديو والصور || عقد قران محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزيرة الأستثمار السابقة داليا خورشيد

عقد قران محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزيرة الأستثمار السابقة داليا خورشيد ، فى الأشهر الأخيرة وقبل التعديلات الوزارية الجديدة والتى تمت منذ اسابيع فى المصرية ، تلاحظ للمقربين بتواجد علاقة تقارب وأنجذاب بين محافظ البنك المركزى ووزيرة الأستثمار داليا خورشيد ، وكثيراً ما يكونوا فى أجتماعات ثنائية بين الطرفين ، ومنها تصاعدت التكهنات وصل بعضها إلى الجزم بوجود علاقة زواج بين طارق عامر وداليا خورشيد ، مع تجاهل كل منهما لكل ما يتم تداوله حولهما .

وقد وصل البعض فى تأكيداته بأن عملية زواج بين "طارق وداليا" قد تمت سراً وبعقد زواج عرفى ، وذلك قبل أن تظهر صورة تقطع بكل الشكوك والتأويلات قد تم تداولها لمقربين لهما أثناء عقد قرانهما رسمياً ، وكان ذلك بحضور عدد محدود من أقاربهما ، حيث ظهر فيها محافظ البنك المركزى طارق عامر واضعاً يده فى يد مأذون ويتممان إجراءات عقد القران ، وذلك فى حضور وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد ووكيلها وأفراد من أسرتها وذلك فى صورة واحدة .

حيث كانت الشكوك تراود البعض من المقربين منهم خلال الشهور الأخيرة الماضية ، وتحديداً فى شهر أكتوبر الماضى عن وجود علاقة حب تجمع الثنائى طارق عامر وداليا خورشيد ، وذلك بعد ما التقطت لهم صوراً لهم خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب ، وهما يتفحصان هواتفهما وبدا وكأنهما يتبادلان بعض الصور الخاصة أو بعض الملفات أثناء جلوسهما معاً بجوار بعض ، وذلك وسط همسات ونظرات من الود والسعادة المشتركة بينهما .

وقد تأكدت تلك الأقاويل والشكوك بعد ظهور خبر فى الأعلام ، وذلك فى قناة "LTC"الفضائية لبرنامج "صح النوم" ومقدمه محمد الغيطى ، حيث كشف عن تفاصيل سرية عن زواج طارق عامر و داليا خورشد منذ أيام .

عقد قران محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزيرة الأستثمار السابقة داليا خورشيد

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رئيس قسم الأخبار

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