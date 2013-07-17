أحمد رمزي:كيف لا أتعاطي الحشيش وأنا صديق لرشدي أباظة؟

أكّد الفنّان الكبير أحمد رمزي في أخر لقاء له مع إيناس الدغيدي عبر برنامجها "هو وهي والجريئة"، في حلقة كان قد سجّلها قبل رحيله، أنّه لم يعاكس امرأة في حياته، بل كان ينتظر المبادرة من النساء عن طريق نظرات عيونهن.

وكان وجود رمزي في البرنامج استكمالاً لحلقة أمس الأوّل، التي استضافت فيها إيناس النجم الكبير عمر الشريف، فتحدّث النجمان عن صداقتهما التي بدأت قبل اقتحامهما مجال التمثيل، وكيف أن العلاقة بينهما لم تتغير يوماً.

الشريف:سعاد سمينة لذا أستبعد فكرة موتها قتلاً

وتطرّق عمر الشريف للحديث عن رأيه في مقتل سعاد حسني التي شاركته في عمل واحد فقط هو فيلم "إشاعة حب" قائلاً إنّه يستبعد أن يكون قد قتلها أحدهم، متسائلاُ "من يستطيع أن يحملها وهي بهذه السمنة؟"، مؤكداً أن حالتها النفسية ساءت للغاية لأنّ ملامحها تغيرت، ولم تعد جميلة كما كانت.

وتدخل رمزي في الحديث قائلاً إنّه أيضاً يستبعد فكرة مقتلها عن طريق المخابرات المصرية أيضاً.

واعترف الشريف ورمزي بأنهما كانا يرتادان الكباريهات بشكل دائم، وكانا يقصدان الكباريه الذي كان يذهب إليه الملك فاروق، ووصف الشريف رمزي بأنه "نسوانجي"، فأكد رمزي أنّه رغم عشقه للنساء، كان لديه مبدأ، فعلى سبيل المثال لم يعاكس يوماً زوجة لصديق له.

رمزي: أنا وأباظة والحشيش

وتطرق رمزي للحديث عن تعاطيه الحشيش متسائلاً "كيف أكون صديقاً لرشدي أباظة ولا أتعاطاه؟"، فردّت عليه إيناس قائلة "الآن يعتبرون أن الحشيش ليس من المحرمات"!

وأكمل رمزي قائلاً "رشدي كان يشرب الخمور بكثرة، ولا يوجد شخص يستطيع أن يقارن به في ذلك".

واعتبر رمزي أنّ تحية كاريوكا كانت من اجدع فنانات الزمن الجميل، أما هند رستم فقال عنها الشريف إنها لم تكن جميلة بل كان يتمنى أن يصاحبها، وأشار إلى أنه لا يوجد الآن فنانة جميلة لأنه لا توجد نجمات في الأساس.

ويبدو أن إيناس أرادت أن تختم برنامجها بجملة ستثير الجدل، حيث تحدثت مع النجمين عن الموت، فقال لها الشريف "لا بد أن تعرضي الحلقة قبل أن يتوفى أحد منا"، كما لو انه كان يشعر أن صديق عمره سيرحل، فسألت إيناس الشريف "ألا تخشى الموت؟"/ فقال لها "الموت ليس شرا لكن الأمر نسبياً، بحسب هل سأدخل النار أم الجنة".