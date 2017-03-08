أسعار العملات اليوم الاربعاء 8-3-2017 في بنك مصر

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٦.٧٣٦٤
|٥٧.٠٩٠٩
|03/08 8:10 ص
|دينار بحريني
|٤٦.٠٢
|٤٦.٢٦٠٩
|03/08 8:10 ص
|ريال عماني
|٤٥.٠٦٤٩
|٤٥.٣٠٠٨
|03/08 8:10 ص
|ريال قطري
|٤.٧٦٤٩
|٤.٧٨٩٧
|03/08 8:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٧٢٣
|٤.٧٤٨٩
|03/08 8:10 ص
|ريال سعودي
|٤.٦٢٦٣
|٤.٦٥٠٨
|03/08 8:10 ص
|دينار أردني
|٢٤.٤٨٨٤
|٢٤.٦٠٦٨
|03/08 8:10 ص
|جنيه إسترليني
|٢١.١٣٩٢
|٢١.٣٦٩١
|03/08 8:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٤٦٤٣
|٢.٤٨٧٦
|03/08 8:10 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٤١٢
|٢.٠٦٧٢
|03/08 8:10 ص
|يورو
|١٨.٣١٩٩
|١٨.٤٩١٢
|03/08 8:10 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٣٥
|١٧.٤٥
|03/08 8:10 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٠٨٥٢
|١٧.٢٥٣٢
|03/08 8:10 ص
|ين ياباني
|١٥.٢١
|١٥.٣٣٥٧
|03/08 8:10 ص
|دولار استرالي
|١٣.١٤٦١
|١٣.٣١١٢
|03/08 8:10 ص
|دولار كندي
|١٢.٩٣١٤
|١٣.٠٣١٤
|03/08 8:10 ص
|كرون سويدي
|١.٩٢٢٣
|١.٩٣٨٨
|03/08 8:10 ص