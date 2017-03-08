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أسعار العملات اليوم الاربعاء 8-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الاربعاء 8-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الاربعاء 8-3-2017 في بنك مصر

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء   :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٦.٧٣٦٤ ٥٧.٠٩٠٩ 03/08 8:10 ص
دينار بحريني ٤٦.٠٢ ٤٦.٢٦٠٩ 03/08 8:10 ص
ريال عماني ٤٥.٠٦٤٩ ٤٥.٣٠٠٨ 03/08 8:10 ص
ريال قطري ٤.٧٦٤٩ ٤.٧٨٩٧ 03/08 8:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٧٢٣ ٤.٧٤٨٩ 03/08 8:10 ص
ريال سعودي ٤.٦٢٦٣ ٤.٦٥٠٨ 03/08 8:10 ص
دينار أردني ٢٤.٤٨٨٤ ٢٤.٦٠٦٨ 03/08 8:10 ص
جنيه إسترليني ٢١.١٣٩٢ ٢١.٣٦٩١ 03/08 8:10 ص
كرون دنماركي ٢.٤٦٤٣ ٢.٤٨٧٦ 03/08 8:10 ص
كرون نرويجي ٢.٠٤١٢ ٢.٠٦٧٢ 03/08 8:10 ص
يورو ١٨.٣١٩٩ ١٨.٤٩١٢ 03/08 8:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٣٥ ١٧.٤٥ 03/08 8:10 ص
فرنك سويسري ١٧.٠٨٥٢ ١٧.٢٥٣٢ 03/08 8:10 ص
ين ياباني ١٥.٢١ ١٥.٣٣٥٧ 03/08 8:10 ص
دولار استرالي ١٣.١٤٦١ ١٣.٣١١٢ 03/08 8:10 ص
دولار كندي ١٢.٩٣١٤ ١٣.٠٣١٤ 03/08 8:10 ص
كرون سويدي ١.٩٢٢٣ ١.٩٣٨٨ 03/08 8:10 ص

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رئيس قسم الأخبار

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