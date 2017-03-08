ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.68 جنيه مصري في بنك المشرق ، وفي حالة البيع 4.45 جنيه مصري في البنك الاستثمار العربى ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.5599
|4.7117
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.5153
|4.5676
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6450
|4.6931
|البنك-المصري-الخليجي
|4.6512
|4.6816
|بنك-سايب
|4.1994
|4.2267
|البنك-الأهلي
|4.6264
|4.6531
|بنك-البركة
|4.5133
|4.7169
|بنك-القاهرة
|4.6082
|4.6552
|بنك-الاسكندرية
|4.6531
|4.6846
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6055
|4.6583
|البنك-المركزي
|4.6409
|4.6692
|بنك-مصر
|4.6263
|4.6508
|بنك-بلوم-مصر
|4.6530
|4.6798
|بنك-فيصل-
|4.6018
|4.6531
|كريدي-أجريكول
|4.6419
|4.6931
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.6531
|4.6798
|بنك-قناة-السويس
|4.6263
|4.6531
|المصرف-المتحد
|4.6419
|4.6800
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6395
|4.6664
|البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6300
|4.6700
|بنك-المشرق
|4.6800
|4.7100
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.6500
|4.6800
|بنك-HSBC
|4.6600
|4.7100
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.70 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.80 جنيه مصري .إعلان - Ads إعلان - Ads