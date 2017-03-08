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ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.68 جنيه مصري في بنك المشرق ، وفي حالة البيع 4.45 جنيه مصري في البنك  الاستثمار العربى ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك--إيران-للتنمية 4.5599 4.7117
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.5153 4.5676
مصرف-ابو-ظبي 4.6450 4.6931
البنك-المصري-الخليجي 4.6512 4.6816
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.6264 4.6531
بنك-البركة 4.5133 4.7169
بنك-القاهرة 4.6082 4.6552
بنك-الاسكندرية 4.6531 4.6846
البنك-العربي-الافريقي 4.6055 4.6583
البنك-المركزي 4.6409 4.6692
بنك-مصر 4.6263 4.6508
بنك-بلوم-مصر 4.6530 4.6798
بنك-فيصل- 4.6018 4.6531
كريدي-أجريكول 4.6419 4.6931
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.6531 4.6798
بنك-قناة-السويس 4.6263 4.6531
المصرف-المتحد 4.6419 4.6800
البنك-التجاري-الدولي 4.6395 4.6664
البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.6300 4.6700
بنك-المشرق 4.6800 4.7100
بنك-الاستثمار-العربي 4.6500 4.6800
بنك-HSBC 4.6600 4.7100

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.70 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.80 جنيه مصري .

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