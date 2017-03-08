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سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء 8/3/2017

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سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء 8/3/2017 سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء 8/3/2017

سمر العشري

أعلنت عدد من المصانع أسعار تعاملات شهر مارس بعد الزيادات التي بدأها حديد عز لتحذو حذوه باقي المصانع و تعلن إرتفاع أسعار طن الحديد تزامنا مع زيادة سعر الدولار و الذهب في مصر ، قد إرتفع سعر طن الأسمنت في مصر مع زيادةسعر الدولار في البنوك المصرية و زيادة سعر طن الحديد .
 
سعر الحديد اليوم الأربعاء : 
 
إسم المصنع إسم المنتج السعر أرض المصنع السعر للمستهلك
حديد عز عز 9147 جنية 9430 جنية
الدخيلة 9147 جنية 9430 جنية
حديد المصريين المصريين 9100 جنية 9450 جنية
حديد بشاي بشاي  9100 جنية 9450 جنية
الوطنية للصلب العتال  9000جنية 9200 جنية
حديد عطيه عطيه 9150 جنية 9150 جنية
حديد المراكبي المراكبي 9100 جنية 9100 جنية
حديد المعادي المعادي 8550 جنية 8550 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8500 جنية 8500 جنية
حديد العشري العشري 8500 جنية 8500 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 8600 جنية 8600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 8650 جنية 8650 جنية
حديد اركو اركو 8650 جنية 8650 جنية
حديد قوطة قوطة 8500 جنية 8500 جنيه
حديد الجيوشي الجيوشي 9020جنية 9020جنية
 ستيل مصر ستيل 9020جنية 9020 جنية
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء : 
 
الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 710 جنيه 715 جنيه
النصر 690 جنيه 695 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 730 جنيه 730 جنيه
الفهد 700 جنيه 700 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 690 جنيه 695 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنيه 700 جنيه
حورس 690 جنيه 690 جنيه
أسمنت النهضة النهضة 680 جنيه 685 جنيه
الصخرة 680 جنيه 680 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 690 جنيه 695 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 700 جنيه 705 جنيه
الممتاز 700 جنيه 705 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 690 جنيه 695 جنيه
أسمنت العريش العسكري 700 جنيه 705 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 690 جنيه 690 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه 755 جنيه
السويس للأسمنت السويس 730 جنيه 730 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة طرة 740 جنيه 740 جنيه
تكنو 690 جنيه 690 جنيه
أسمنت حلوان حلوان 740 جنيه 740 جنيه
أسمنت شورى شورى 685 جنيه 685 جنيه
مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنيه 715 جنيه
السويدي السويدي 710 جنيه 710 جنيه
جنوب الوادي جنوب الوادي 685 جنيه 690 جنيه
أسمنت بنى سويف تايتان 720 جنيه 695 جنيه
مصر للأسمنت قنا المسله 690 جنيه 695 جنيه
الإسكندرية للأسمت الماكس 730 جنيه 730 جنيه
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنيه 775 جنيه
البرج 780 جنيه 780 جنيه
الساحل

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