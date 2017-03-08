سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء 8/3/2017

أعلنت عدد من المصانع أسعار تعاملات شهر مارس بعد الزيادات التي بدأها حديد عز لتحذو حذوه باقي المصانع و تعلن إرتفاع أسعار طن الحديد تزامنا مع زيادة سعر الدولار و أسعار الذهب في مصر ، قد إرتفع سعر طن الأسمنت في مصر مع زيادةسعر الدولار في البنوك المصرية و زيادة سعر طن الحديد .
سعر الحديد اليوم الأربعاء :
|إسم المصنع
|إسم المنتج
|السعر أرض المصنع
|السعر للمستهلك
|حديد عز
|عز
|9147 جنية
|9430 جنية
|الدخيلة
|9147 جنية
|9430 جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|9100 جنية
|9450 جنية
|حديد بشاي
|بشاي
|9100 جنية
|9450 جنية
|الوطنية للصلب
|العتال
|9000جنية
|9200 جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|9150 جنية
|9150 جنية
|حديد المراكبي
|المراكبي
|9100 جنية
|9100 جنية
|حديد المعادي
|المعادي
|8550 جنية
|8550 جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|8500 جنية
|8500 جنية
|حديد العشري
|العشري
|8500 جنية
|8500 جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|8600 جنية
|8600 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|8650 جنية
|8650 جنية
|حديد اركو
|اركو
|8650 جنية
|8650 جنية
|حديد قوطة
|قوطة
|8500 جنية
|8500 جنيه
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|9020جنية
|9020جنية
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|9020جنية
|9020 جنية
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|710 جنيه
|715 جنيه
|النصر
|690 جنيه
|695 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|730 جنيه
|730 جنيه
|الفهد
|700 جنيه
|700 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|690 جنيه
|695 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700 جنيه
|700 جنيه
|حورس
|690 جنيه
|690 جنيه
|أسمنت النهضة
|النهضة
|680 جنيه
|685 جنيه
|الصخرة
|680 جنيه
|680 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|690 جنيه
|695 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|700 جنيه
|705 جنيه
|الممتاز
|700 جنيه
|705 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|690 جنيه
|695 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|700 جنيه
|705 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|690 جنيه
|690 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|750 جنيه
|755 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|730 جنيه
|730 جنيه
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|740 جنيه
|740 جنيه
|تكنو
|690 جنيه
|690 جنيه
|أسمنت حلوان
|حلوان
|740 جنيه
|740 جنيه
|أسمنت شورى
|شورى
|685 جنيه
|685 جنيه
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|715 جنيه
|715 جنيه
|السويدي
|السويدي
|710 جنيه
|710 جنيه
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|685 جنيه
|690 جنيه
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|720 جنيه
|695 جنيه
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|690 جنيه
|695 جنيه
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|730 جنيه
|730 جنيه
|أسمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنيه
|775 جنيه
|البرج
|780 جنيه
|780 جنيه
|الساحل