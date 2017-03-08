أخبار عاجلة

شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2017

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2017 سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 410 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 703 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.920 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 703
عيار 22 644
عيار 21 615
عيار 18 527
عيار 14 410
عيار 12 351
الاونصة 21,859
الجنيه الذهب 4,920
الكيلو 702,857

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية

«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية

«اتش اس بى سى» يعرض أعلى سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

«اتش اس بى سى» يعرض أعلى سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء