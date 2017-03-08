سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.56 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 17.35 جنيه مصري في بنك فيصل الاسلامي وآخر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|
بنك مصر إيران للتنمية
|17.45
|17.55
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|17.45
|17.55
|
البنك الأهلي اليوناني
|17.45
|17.50
|
كريدي أجريكول
|17.40
|17.50
|
بنك البركة
|17.35
|17.45
|
بنك الاسكندرية
|17.35
|17.45
|
البنك الأهلي الكويتي
|17.35
|17.45
|
المصرف المتحد
|17.35
|17.45
|
بنك التعمير والإسكان
|17.35
|17.45
|
البنك المصرى الخليجي
|17.35
|17.45
|
البنك التجاري الدولي
|17.30
|17.40
|
بنك بلوم مصر
|17.30
|17.40
|
البنك الأهلى المصري
|17.25
|17.35
|
بنك مصر
|17.25
|17.35
|
بنك فيصل الاسلامى
|17.25
|17.35
|
البنك العربى الافريقي الدولى
|17.25
|17.35
|
بنك القاهرة
|17.25
|17.35
|
بنك قناة السويس
|17.25
|17.35
|
البنك المركزي المصري
|16.60
|16.71
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.15 - 18.30 جنيه مصري، وسعر البيع 18.40 جنيه مصري .إعلان - Ads إعلان - Ads