رامز جلال يستغل هيفاء وهبي للترويج لبرنامجه

يبدو أن القائمين على صناعة برنامج "رامز عنخ أمون"، الذي يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال اختار حيلة جديدة للترويج لبرنامج،ه حيث انتشرت أخبار تفيد أنّ الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حلّت ضيفة على البرنامج في إحدى الحلقات، وبعد تعرّضها للرعب والخوف داخل المقبرة تلفّظت بكلمات نابية، بل وطلبت عدم عرض الحلقة.

ونشرت بعض وسائل الإعلام تاكيداً أنّ هيفاء هدّدت رامز بمقاضاته، وانتشرت بعض الفيديوهات على يوتيوب أوحي للجمهور أنها حلقة هيفاء وكتب أسفلها "حلقة هيفاء الممنوعة من العرض"، وفيديو أخر كتب عليه "فضيحة هيفاء وهبي في برنامج رامز عنخ أمون"، وفيديو ثالث كتب عليه "هيفاء وهبي تنهار من البكاء مع رامز"، وعندما يفتح أي من الروابط الثلاثة لا تظهر سوى بروموهات لحلقات من البرنامج لا وجود لهيفاء فيها.

مصادر مقربة جدًا من رامز جلال أكدت لـ"سيدتي نت" أن الحلقة ستعرض وأن ما نشر بخصوصها على بعض المواقع لا أساس له من الصحّة.

اللافت أنّ الصّور التي انتشرت تفيد بأنّ هيفاء بعد انتهاء الحلقة لم تبد منزعجة، بل كانت تضحك مع امزر، بعد أن وافقت على عرض الحلقة ولم تنسحب كما تردّد.