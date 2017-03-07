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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها. عليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر

عاطفياً: الحبيب إنسان متفهم لكل ظروفك، ويبدي اهتماماً كبيراً بكل ما يزعجك ليساعدك على التخلص منه.

صحياً: تجنّب الانفعالات القوية وخفف من المشاريع، فقد تكون متوتراً لا تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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رئيس قسم الأخبار

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