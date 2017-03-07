حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا ينصحك الفلك اليوم بأن تقوم بأي مغامرات مادية. أخيراً تنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة



عاطفياً: يوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة ويفرح العازب خلالها بانعتاقه من قيود التوتر والقلق فيتحمّس للبحث عن حبيب ضائع او جديد



صحياً: كن ليّن الطباع مع العائلة على الأقل، ولا تنفعل أمام أي تصرف لا يستحق الاهتمام

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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