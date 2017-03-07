قناة مفتوحة تنقل دوري أبطال أوروبا على نايل سات

شيماء مصطفى

قامت قناة ENN بنقل المباراة التي تجمع فريقي أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في إياب مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وتتواجد قناة ENN المفتوحة على القمر الصناعي المصري نايل سات، والتي اعتادت على نقل المباريات الأوروبية خلال الأسابيع الماضية.

وتتواجد القناة الأثيوبية على تردد 12605 رأسي بمعدل ترميز 27492، حيث تستقبل إشارتها في مصر دون تشفير أو الحاجة لاشتراك.

وسبق للقناة أن نقلت مبارتين من مباريات الذهاب في دور الـ16 من البطولة الأوروبية، كما نقلت مباراة مانشستر يونايتد وسانت إيتيان في مسابقة الدوري الأوروبي.

شبكةعيونالإخبارية

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