بالفيديو - جار حسنى مبارك فى مصر الجديدة: العمال يجددون شقة الرئيس الأسبق

شيماء مصطفى

حصل على لقطات لشقة حسنى مبارك الرئيس الأسبق، الموجودة فى شارع الحجاز بمصر الجديدة، ولا يزال يستأجرها منذ 55 عاما، حين كان برتبة مقدم فى القوات الجوية. توجد الشقة رقم 9 فى الطابق الثالث من العمارة رقم 4 بشارع الحجاز. وتتألف البناية من 7 طوابق.

تضم الشقة 5 غرف وصالة كبيرة وحمامين، وتطل شرفتها الجانبية، على شارع رافع الطهطاوي ومسجد الخلفاء الراشدين.

وقال المهندس ياسر الهريدي الذى يسكن فى الشقة المجاورة للرئيس الأسبق، إن مبارك استأجر الشقة من "سعدية هانم" مالكة العقار، وبعد وفاتها آلت ملكية العقار إلى ابنها سراج عبدالفتاح. يضيف الهريدي في تصريح لمصراوى، إن مبارك كان يسكن بالشقة حتى منتصف السبعينات، وكانت سيارات رئاسة الجمهورية ترافقها سيارات الحراسة، تقله إلى مقر عمله.

الشقة 5 غرف وصالة.. وإيجارها 15 جنيها.. وشهدت زواج الرئيس الأسبق وولادة علاء وجمال

يقول إن مبارك كان يفضل الجلوس فى شرفة الشقة بصحبة زوجته سوزان ثابت خلال فترة العصر وكان بسيطا فى التعامل مع جيرانه كما كان ودودا ودائم التحدث مع سكان العمارة.

وأوضح الهريدي أن مبارك يدفع حاليا 15 جنيها و30 قرشا نظير إيجار الشقة شهريا لمالك العقار، ويرسل الإيجار عن طريق مكتب المحامي الخاص به ولم يتخلف شهرا واحدا عن دفع الإيجار، لافتا إلى أنه كان يفضل الاطلاع على إيصال سداد الايجار، بنفسه.

وحسب كلام الجار، فإن هذه الشقة شهدت أول أيام زواج مبارك وقرينته سوزان كما شهدت ولادة ابنيهما جمال وعلاء مبارك. وقال هريدي إنه شاهد عددا من العمال يعملون على تجديد أثاث الشقة ودهانها وإعادة فرشها منذ 4 أشهر.

وعن سكان العمارة الحاليين، قال هريدي إن أغلبهم قادة عسكريون سابقون من أبطال حرب اكتوبر 1973.

شبكةعيونالإخبارية

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