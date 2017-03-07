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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يوم غني جداً بالمفاجآت السارّة سواء على صعيد الحياة المهنية، يسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة

عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فستكون مليئة بالسعادة

صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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