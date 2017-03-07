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قرار عاجل من البنوك المصرية بشأن العمرة وشروط الحصول على الريال

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قرار عاجل من البنوك المصرية بشأن العمرة وشروط الحصول على الريال قرار عاجل من البنوك المصرية بشأن العمرة وشروط الحصول على الريال

عقد اليوم اجتماع بين رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة ، ونادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة و إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، و إيمان قنديل – وكيل وزارة السياحة للرقابة علي الشركات السياحية، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
 
وأكد البنك المركزي في بيان صحفي انه تم الاتفاق علي قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة ( رجب، شعبان، رمضان) لهذا العام والتي تقدر بنحو 700 مليون ريال سعودي تيسيرا علي تلك الشركات وعلي المعتمرين بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنية المصري فقط وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة.
 
هذا بالإضافة إلي استعداد تلك البنوك لتوفير مبلغ ألف ريال سعودي لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.
 
هذا وسيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري للاتفاق علي الآلية المناسبة لموسم الحج.
 

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