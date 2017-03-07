حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 8 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يسود الاجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسد المنطق في العلاقات



عاطفياً: كثرة العتاب لا تنفع، وعليك نسيان الماضي و البدء مجدداً شرط الاستفادة من الماضي.



صحياً: لا تنفعل أمام أقل الأمور السطحية، وامنح نفسك المزيد من الراحة



برج الثور

مهنياً: تتعدّد الاحتمالات الإيجابية، وتحرز نجاحاً في عالم التجارة والترويج والإعلان والإعلام والتسويق



عاطفياً: تمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك



صحياً: تناول أنواع السلطة الغنية بالحضراوات مساء مهمة إذا كنت تتبع حمية غذائية



مهنياً: تعيد النظر في بعض الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوباً من المسؤولين أو من مراكز القوى او السلطات



عاطفياً: جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة. وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب



صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين

مهنياً: تسمع أخباراً سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الأزمات والمشكلات، أكان من خلال رسالة تتلقّاها أم اتصال من أحدهم



عاطفياً: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم اذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ



صحياً: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق

برج الأسد

مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد



عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان



صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك

مهنياً: يوم غني جداً بالمفاجآت السارّة سواء على صعيد الحياة المهنية، يسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة



عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فستكون مليئة بالسعادة



صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار



برج الميزان

مهنياً: قد تعيد النظر في علاقات لك وفي ارتباطات مهنية، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة



عاطفياً: تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح



صحياً: ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية



مهنياً: الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة، حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها



عاطفياً: هدئ من اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية



صحياً: لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها، كن صبوراً واستمر في اتباع الحمية



برج القوس

مهنياً: لا تتورط في مسائل لا تعنيك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه



عاطفياً: تحصل على نتائج ايجابية نتيجة لمجهودك الذي بذلته. واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن كتوماً



صحياً: تعرّض أحد أفراد الأسرة لعارض صحي قوي، يصيبك بقلق ووهن، تماسك قليلاً



برج الجدي

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً جريئة وخيارات وحلولاً مهمة جدًّا. إنه يوم تقدّم كبير على الصعيد المهني



عاطفياً: تسعى إلى ارضاء الحبيب وكسب وده بمختلف السبل. تقابله لحل بعض المشاكل العالقة بينكما



صحياً: على الرغم من تمتعك عامة بصحة جيدة فإنك ستعاني مشكلة في الجهاز العصبي والهضمي



مهنياً: تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها. عليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر



عاطفياً: الحبيب إنسان متفهم لكل ظروفك، ويبدي اهتماماً كبيراً بكل ما يزعجك ليساعدك على التخلص منه.



صحياً: تجنّب الانفعالات القوية وخفف من المشاريع، فقد تكون متوتراً لا تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي



مهنياً: لا ينصحك الفلك اليوم بأن تقوم بأي مغامرات مادية. أخيراً تنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة



عاطفياً: يوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة ويفرح العازب خلالها بانعتاقه من قيود التوتر والقلق فيتحمّس للبحث عن حبيب ضائع او جديد



صحياً: كن ليّن الطباع مع العائلة على الأقل، ولا تنفعل أمام أي تصرف لا يستحق الاهتمام