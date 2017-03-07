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بعد حكم البراءة .. هذا ما طلبه مبارك من السعودية

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بعد حكم البراءة .. هذا ما طلبه مبارك من السعودية بعد حكم البراءة .. هذا ما طلبه مبارك من السعودية

أدلت مصادر مطلعة إن، «الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك طلب من السلطات أن تسهل له أداء فريضة الحج». بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

 
وأشارت المصادر إلى أن «مبارك ونجليه طلبوا من السعودية تقديم التسهيلات اللازمة، بما يشمل التنقلات، وأماكن الإقامة، والرعاية الصحية».
 
وبحسب الصحيفة، فإن «مبارك» أجرى اتصالات مع مسئولين سعوديين، أعرب فيها عن رغبته في السفر إلى السعودية. فيما لقيت مساعي «مبارك» بالترحيب، وسط تعهدات بتقديم كافة التسهيلات للرئيس المخلوع.
 
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن «الجانب السعودي عرض على "مبارك" توفير طائرة خاصة تقله مع أسرته إلى السعودية، ذهابا وإيابا» إلا أن «الرئيس الأسبق رفض، مفضلا تغطية نفقات الرحلة من ماله الخاص».

مصادر: مبارك أبلغ السعودية برغبته في الحج

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