طفل يلفظ أنفاسه تحت أقدام عشيق والدته بأكتوبر ''لأنه شبه أبوه''

سمر العشري

في أقل من 72 ساعة، تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من فك طلاسم العثور على جثة طفل بمنطقة جنوب الأحياء بأكتوبر.



البداية كانت مع إخطارٍ تلقاه اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، من ضربة النجدة بتقدم عاطل يدعى "محمد. ع"، 28 عاما، ببلاغ بعثوره على جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام بالطريق.



وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، ونائبه اللواء رضا العمدة، والعميد محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية.



وتوصلت تحريات الرائد محمد علي، رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، إلى أن الجثة للطفل آدم كريم 4 أعوام، مقيم بمساكن 103، وأن المبلغ وراء ارتكاب الواقعة.

وأمكن ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وأقر أمام العميد رشدي همام، مفتش مباحث أكتوبر، بارتكاب الواقعة، وأنه على علاقة غير شرعية بوالدة الطفل "حنان. إ"، 28 عاما، ودائم التردد على منزلها عقب انفصالها عن زوجها.



وصباح يوم الحادث، تواجد المتهم داخل الشقة، فأحدث الطفل ضوضاء أثناء لهوه بصالة الشقة، الأمر الذي ذكره بوالد الطفل لوجود شبه كبير بينهما، فركله بقدمه مما أدى لارتطامه بالحائط، وأقر المتهم أنه أثناء استغاثة الطفل بصوت عالٍ، فدهسه بقدمه لمنع صوته فتوفى.



واتفق العشيقان على اختلاق واقعة العثور على جثة الطفل بالطريق العام، ونقله إلى مستشفى 6 أكتوبر العام خشية افتضاح أمرهما.

شبكةعيونالإخبارية

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