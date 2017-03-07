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التموين : أسباب خفض وتوحيد حصة الكارت الذهبي للخبز

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التموين : أسباب خفض وتوحيد حصة الكارت الذهبي للخبز التموين : أسباب خفض وتوحيد حصة الكارت الذهبي للخبز

قد أوضح "محمد سويد" مستشار وزير والتجارة الداخلية ، أن القرار نص على خفض وتوحيد حصة المخابز ل 500 رغيف يومياً بالكارت الذهبي بدلاً من 2000 رغيف وأوضح مستشار الوزير لإحدى الصحف أن الكارت الذهبي يمنح لأصحاب المخابز حصة من الخبز لأصحاب الكارت الورقي والمغتربين وحالات الطوارئ والتي كانت تتراوح بين 2000 إلى 3000 أرغفة يومياً ،وقد رصدت الوزارة لكثير من المخابز تحركات لبيع تلك الحصص المقررة من وزارة التموين لأصحاب الكارت الورقي وحالات الطوارئ لذا اتخذت القرار حرصاً من الوزارة على عدم إهدار المال العام .

وقد أكد أن حصة المواطن من الخبز اليومي هو خمسة أرغفة يومياً لحاملي الكارت الذكي للخبز ولا صحة لتقليص العدد إلى 3 أرغفة  وأكد أن سعر رغيف الخبز هو 5 قروش ولا صحة لما أشيع عن زيادة في سعر الخبز اليومي ، كما أكد على صرف حصص الخبز لأصحاب البطاقات الورقية بنفس الآلية المتفق عليها .

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رئيس قسم الأخبار

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