ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-3-2017 تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار الآن

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 410 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 703 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.920 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 703 عيار 22 644 عيار 21 615 عيار 18 527 عيار 14 410 عيار 12 351 الاونصة 21,859 الجنيه الذهب 4,920 الكيلو 702,857

شبكةعيونالإخبارية

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