أخبار عاجلة

شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

ارتفاع سعر الدولار وتحقيق رقم قياسي اليوم بالبنوك والسوق السوداء الان الثلاثاء 7-3-2017

Google+ Print
ارتفاع سعر الدولار وتحقيق رقم قياسي اليوم بالبنوك والسوق السوداء الان الثلاثاء 7-3-2017 ارتفاع سعر الدولار وتحقيق رقم قياسي اليوم بالبنوك والسوق السوداء الان الثلاثاء 7-3-2017

شهد ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.56 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 17.35 جنيه مصري في بنك فيصل الاسلامي وآخر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك   :

البنك شراء بيع
بنك إيران للتنمية
 17.45 17.55
مصرف أبوظبي الإسلامي
 17.45 17.55
البنك الأهلي اليوناني
 17.45 17.50
كريدي أجريكول
 17.40 17.50
بنك البركة
 17.35 17.45
بنك الاسكندرية
 17.35 17.45
البنك الأهلي الكويتي
 17.35 17.45
المصرف المتحد
 17.35 17.45
بنك التعمير والإسكان
 17.35 17.45
البنك المصرى الخليجي
 17.35 17.45
البنك التجاري الدولي
 17.30 17.40
بنك بلوم مصر
 17.30 17.40
البنك الأهلى المصري
 17.25 17.35
بنك مصر
 17.25 17.35
بنك فيصل الاسلامى
 17.25 17.35
البنك العربى الافريقي الدولى
 17.25 17.35
بنك القاهرة
 17.25 17.35
بنك قناة السويس
 17.25 17.35
البنك المركزي المصري
 16.60 16.71

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.15 - 18.30 جنيه مصري، وسعر البيع 18.40 جنيه مصري .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط