ارتفاع سعر الدولار وتحقيق رقم قياسي اليوم بالبنوك والسوق السوداء الان الثلاثاء 7-3-2017

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.56 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 17.35 جنيه مصري في بنك فيصل الاسلامي وآخر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

البنك شراء بيع بنك مصر إيران للتنمية 17.45 17.55 مصرف أبوظبي الإسلامي 17.45 17.55 البنك الأهلي اليوناني 17.45 17.50 كريدي أجريكول 17.40 17.50 بنك البركة 17.35 17.45 بنك الاسكندرية 17.35 17.45 البنك الأهلي الكويتي 17.35 17.45 المصرف المتحد 17.35 17.45 بنك التعمير والإسكان 17.35 17.45 البنك المصرى الخليجي 17.35 17.45 البنك التجاري الدولي 17.30 17.40 بنك بلوم مصر 17.30 17.40 البنك الأهلى المصري 17.25 17.35 بنك مصر 17.25 17.35 بنك فيصل الاسلامى 17.25 17.35 البنك العربى الافريقي الدولى 17.25 17.35 بنك القاهرة 17.25 17.35 بنك قناة السويس 17.25 17.35 البنك المركزي المصري 16.60 16.71

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.15 - 18.30 جنيه مصري، وسعر البيع 18.40 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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