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مقترح برلمانى بفرض ضريبة على تجارة المخدرات

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مقترح برلمانى بفرض ضريبة على تجارة المخدرات مقترح برلمانى بفرض ضريبة على تجارة المخدرات

على حد ما نشرته جريدة الدستور والتي اشارت الى انه وخلال مناقشة قانون الضرائب أشار النائب بدير عبد العزيز والذى يشغل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الى فرض ضريبة على تجارة المخدرات حيث استند فى اقتراحه الى القانون رقم واحدا وتسعون لعام 2015 .

ومن جانب اخر وخلال مداخلة هاتفية لعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري مع الإعلامي احمد عبد الحافظ  خلال برنامج "كتابى الازرق" والذى يتم بثه عبر فضائية "LTC" حيث افاد سيادته الى ان اقتراحه بشأن فرض ضرائب على تجارة المخدرات لا يعتبر تقنيناً لتجارة المخدرات  حيث ان تسديد المبالغ الضريبة سيكون قبل ضبطهم ،وذلك على حد تصريحات النائب المذكور .

تجدر الاشارة الى ان تجارة المواد المخدرة قد انتشرت بشكل كبير خلال الاعوام القليلة الماضية فى بقاع عديدة من دول العالم  بما فيها ،وعلى من تأثر القطاعات المختلفة فى مصر بالحالة الاقتصادية الا ان التقارير اشارت الى ان تجارة المخدرات لم تتأثر حيث بلغ التعاملات الى ما يقارب الخمسة واربعون مليار دولار أمريكي على حد التقرير الذى نشره مركز بصيرة ،ويعتبر هذا المبلغ بمثابة ،كما اشارت تقارير عالمية الى ان مصر تعتبر الدولة الثانية عشر من حيث الترتيب العالمي فى استهلاك مخدر الحشيش على الرغم من الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الداخلية ممثلة فى الادارة العامة لمكافحة المخدرات .

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