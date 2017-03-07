زيادة كبيرة في أسعار الدواجن

ي تصريحات صحفية، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور "عبد العزيز السيد" أن الدواجن بالمزارع شهدت زيادة كبيرة وغير مبررة، حيث قال أن تلك الزيادة تقدر ب7 جنيهات للكيلو الواحد، ليكون سعر بيع الكيلو في الأسواق 27 جنيه بعد أن كان 20 جنيه، مما سوف يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين بعد أرتفاع اسعار معظم السلع التي يعتمد عليها المواطنين.

وأشار "السيد" أن تلك الزيادة في أسعار الدواجن المزارع غير مبررة وليس لها أي تفسير خاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف في الفترة الماضية بالاضافة إلى قلة الدواجن النافقة في المزارع وتراجع تكلفة التدفئة الخاصة بالدواجن بسبب تحسن درجة حرارة الجو في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المزارع تقوم بإنتاج مليون و600 الف دجاجة يوميا .

وأضاف أنه يجب على اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة أن يقوموا بتوضيح سبب تلك الزيادة في أسعار الدواجن، خاصة وأن معظم الظروف المحيطة بالثروة الداجنة قد تحسنت بشكل كبير، لذلك فمن المفترض أن تهبط أسعر الدواجن وليس زيادة أسعارها بهذا الشكل المفاجيء وبدون أى أسباب، حيث قال بأن لا يجب على منتجي الدواجن تعليق اسباب الزيادة على شماعة "العرض والطلب" .

ويحصل المستهلك على الدواجن المزارع من الاسواق بسعر 30 جنيها للكيلو الواحد، كما وصل سعر كرتونة البيض في المزارع إلى سعر 27 جنيهًا ليحصل عليها المستهلك بـسعر 30 جنيهًا، وأضاف عبد العزيز السيد أن يجب على المنتجين مراعاة الظروف التي يمر بها المواطنين وعدم زيادتها.