أخبار عاجلة

شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

زيادة كبيرة في أسعار الدواجن

Google+ Print
زيادة كبيرة في أسعار الدواجن زيادة كبيرة في أسعار الدواجن

ي تصريحات صحفية، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور "عبد العزيز السيد" أن الدواجن بالمزارع شهدت زيادة كبيرة وغير مبررة، حيث قال أن تلك الزيادة تقدر ب7 جنيهات للكيلو الواحد، ليكون سعر بيع الكيلو في الأسواق 27 جنيه بعد أن كان 20 جنيه، مما سوف يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين بعد أرتفاع معظم السلع التي يعتمد عليها المواطنين.

وأشار "السيد" أن تلك الزيادة في الدواجن المزارع غير مبررة وليس لها أي تفسير خاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف في الفترة الماضية بالاضافة إلى قلة الدواجن النافقة في المزارع وتراجع تكلفة التدفئة الخاصة بالدواجن بسبب تحسن درجة حرارة الجو في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المزارع تقوم بإنتاج مليون و600 الف دجاجة يوميا .

وأضاف أنه يجب على اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة أن يقوموا بتوضيح سبب تلك الزيادة في أسعار الدواجن، خاصة وأن معظم الظروف المحيطة بالثروة الداجنة قد تحسنت بشكل كبير، لذلك فمن المفترض أن تهبط أسعر الدواجن وليس زيادة أسعارها بهذا الشكل المفاجيء وبدون أى أسباب، حيث قال بأن لا يجب على منتجي الدواجن تعليق اسباب الزيادة على شماعة "العرض والطلب" .

ويحصل المستهلك على الدواجن المزارع من الاسواق بسعر 30 جنيها للكيلو الواحد، كما وصل سعر كرتونة البيض في المزارع إلى سعر 27 جنيهًا ليحصل عليها المستهلك بـسعر 30 جنيهًا، وأضاف عبد العزيز السيد أن يجب على المنتجين مراعاة الظروف التي يمر بها المواطنين وعدم زيادتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل