وزارة التنمية المحلية "تعمم" تجربة المنيا في إدارة الأزمة على محافظات مصر

تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:59 مساءً
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:47 مساءً
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:44 مساءً
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:37 مساءً
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:34 مساءً
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:32 مساءً
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:32 مساءً
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:32 مساءً
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:32 مساءً
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
مصراوي Masrawy
وزارة التنمية المحلية "تعمم" تجربة المنيا في إدارة الأزمة على محافظات مصر
فيديو
مصراوي Masrawy
الثلاثاء 07 مارس 2017 04:00 مساءً
132
Facebook
Twitter
Google+
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون
مصراوي Masrawy
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:34 مساءً
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار
مصراوي Masrawy
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:27 مساءً
رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا
مصراوي Masrawy
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:27 مساءً
إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا
مصراوي Masrawy
الأربعاء 12 أبريل 2017 05:27 مساءً
Tweets by @3yonNews