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مصرع عامل وإصابة آخرين بسبب انفجار اسطوانه غاز في منطقة مصر القديمة

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مصرع عامل وإصابة آخرين بسبب انفجار اسطوانه غاز في منطقة مصر القديمة مصرع عامل وإصابة آخرين بسبب انفجار اسطوانه غاز في منطقة مصر القديمة

في واقعة مخيفة أمس سُمع صوت دوي انفجار كبير بمنطقة القديمة بـ"الجيارة" التابعة لقسم دائرة قسم مصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال نجدة الشرطة  لمكان الحادث، وعلى الفور تم الاتصال بالقيادات الأمنية وقسم الشرطة، الذي قام بإرسال عدد من قوات الشرطة ورجال المباحث لعمل التحريات اللازمة لمعرفة أساب الانفجار الذي وقع بالمنطقة.

حيث أشار مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن القاهرة من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع المصرية، أنه بعد الانتقال لمكان الحادث، حيث تبين بعد الفحص والتحريات أن سبب في انفجار أمس هو قيام أحد العاملين بمحل للمشغولات الذهبية  بشارع "25 حسن أنور" بمنطقة مصر القديمة، تجهيز أحد المشروبات الساخنة في المحل عن طريق أسطوانة غاز صغيرة، وهو ما نتج عنه تسرب للغاز، وتم تفريغ للهواء مما أدى إلى حدوث صوت انفجار عالي.

وعلى الفور قامت وحدة الإسعاف بإرسال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج، كما تم الدفع بسيارة الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق وعدم امتداده للأماكن القريبة من مكان الانفجار.

وقد أسفر حادث الانفجار عن وفاة العامل وإصابة آخرين جراء انفجار أسطوانة الغاز، وتم نقلهم جميعاً للمستشفى لتلقي العلاج ، وعن الخسائر المادية لم يتم حصرها حتى الآن، وتم عمل محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة.

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رئيس قسم الأخبار

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