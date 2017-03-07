أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-3-2017 في بنك مصر

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٤.٦١٩٨
|٥٤.٩٦٤٣
|03/07 12:40 ص
|دينار بحريني
|٤٤.٢٩٣٦
|٤٤.٥٣٧٧
|03/07 12:30 ص
|ريال عماني
|٤٣.٣٧٨٩
|٤٣.٦١٢٣
|03/07 12:30 ص
|ريال قطري
|٤.٥٨٦٤
|٤.٦١١٣
|03/07 12:30 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٥٤٦٧
|٤.٥٧٢١
|03/07 12:30 ص
|ريال سعودي
|٤.٤٥٣
|٤.٤٧٧٥
|03/07 12:30 ص
|دينار أردني
|٢٣.٥٦٤٣
|٢٣.٦٦٦٨
|03/07 12:30 ص
|جنيه إسترليني
|٢٠.٤٥٤٢
|٢٠.٦٥٣٧
|03/07 12:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٣٧٦٢
|٢.٤٠٣٣
|03/07 12:40 ص
|يورو
|١٧.٦٦٣٦
|١٧.٨٦٦٣
|03/07 12:40 ص
|دولار أمريكي
|١٦.٧٠
|١٦.٨٠
|03/07 12:40 ص
|فرنك سويسري
|١٦.٥٢٨١
|١٦.٦٧١٦
|03/07 12:40 ص
|ين ياباني
|١٤.٦٣٢٤
|١٤.٧٨٥٢
|03/07 12:30 ص
|دولار استرالي
|١٢.٦٤٣٦
|١٢.٧٧٦٧
|03/07 12:30 ص
|دولار كندي
|١٢.٤٤٩٧
|١٢.٥٥٦٣
|03/07 12:30 ص
|كرون نرويجي
|١.٩٦٧٦
|١.٩٩٥
|03/07 12:30 ص
|كرون سويدي
|١.٨٥٣
|١.٨٧٢٥
|03/07 12:30 ص