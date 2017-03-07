ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.48 جنيه مصري في بنك الاستثمار العربى ، وفي حالة البيع 4.40 جنيه مصري في البنك الائتمان الزراعي ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.3517
|4.4984
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.3522
|4.3995
|مصرف-ابو-ظبي
|4.4592
|4.5064
|البنك-المصري-الخليجي
|4.4782
|4.5080
|بنك-سايب
|4.1994
|4.2267
|البنك-الأهلي
|4.4530
|4.4798
|بنك-البركة
|4.2921
|4.4872
|بنك-القاهرة
|4.4063
|4.4818
|بنك-الاسكندرية
|4.4664
|4.4980
|البنك-العربي-الافريقي
|4.4411
|4.4930
|البنك-المركزي
|4.4251
|4.4560
|بنك-مصر
|4.4530
|4.4775
|بنك-بلوم-مصر
|4.4663
|4.4931
|بنك-فيصل-
|4.4294
|4.4798
|كريدي-أجريكول
|4.4164
|4.4664
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.4263
|4.4531
|بنك-قناة-السويس
|4.4530
|4.4798
|المصرف-المتحد
|4.4775
|4.5200
|البنك-التجاري-الدولي
|4.4661
|4.4932
|البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.4200
|4.4500
|بنك-المشرق
|4.4500
|4.4800
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.4800
|4.5100
|بنك-HSBC
|4.4700
|4.5200
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.65 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.70 جنيه مصريإعلان - Ads إعلان - Ads