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ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.48 جنيه مصري في بنك الاستثمار العربى ، وفي حالة البيع 4.40 جنيه مصري في البنك الائتمان الزراعي  ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك--إيران-للتنمية 4.3517 4.4984
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.3522 4.3995
مصرف-ابو-ظبي 4.4592 4.5064
البنك-المصري-الخليجي 4.4782 4.5080
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.4530 4.4798
بنك-البركة 4.2921 4.4872
بنك-القاهرة 4.4063 4.4818
بنك-الاسكندرية 4.4664 4.4980
البنك-العربي-الافريقي 4.4411 4.4930
البنك-المركزي 4.4251 4.4560
بنك-مصر 4.4530 4.4775
بنك-بلوم-مصر 4.4663 4.4931
بنك-فيصل- 4.4294 4.4798
كريدي-أجريكول 4.4164 4.4664
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.4263 4.4531
بنك-قناة-السويس 4.4530 4.4798
المصرف-المتحد 4.4775 4.5200
البنك-التجاري-الدولي 4.4661 4.4932
البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.4200 4.4500
بنك-المشرق 4.4500 4.4800
بنك-الاستثمار-العربي 4.4800 4.5100
بنك-HSBC 4.4700 4.5200

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.65 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.70 جنيه مصري 

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