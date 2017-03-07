انخفاض في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-3-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 607 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 520 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 405 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 694 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.856 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|694
|عيار 22
|636
|عيار 21
|607
|عيار 18
|520
|عيار 14
|405
|عيار 12
|347
|الاونصة
|21,575
|الجنيه الذهب
|4,856
|الكيلو
|693,714