انخفاض في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 607 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 520 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 405 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 694 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.856 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 694 عيار 22 636 عيار 21 607 عيار 18 520 عيار 14 405 عيار 12 347 الاونصة 21,575 الجنيه الذهب 4,856 الكيلو 693,714

شبكةعيونالإخبارية

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