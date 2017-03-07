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انخفاض في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-3-2017

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انخفاض في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-3-2017 انخفاض في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 607 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 520 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 405 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 694 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.856 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء  :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 694
عيار 22 636
عيار 21 607
عيار 18 520
عيار 14 405
عيار 12 347
الاونصة 21,575
الجنيه الذهب 4,856
الكيلو 693,714

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