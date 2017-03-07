ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.88 جنيه مصري في المصرف المتحد ، وفي حالة البيع 16.60 جنيه مصري في بنك قطر الوطنى وآخرين ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|16.6500
|16.7500
|التنمية والإئتمان الزراعي
|16.5000
|16.6000
|مصرف ابو ظبي
|16.8000
|16.9000
|البنك المصري الخليجي
|16.8000
|16.9000
|بنك سايب
|16.7500
|16.8500
|البنك الأهلي
|16.7000
|16.8000
|بنك البركة
|16.6000
|16.7000
|بنك القاهرة
|16.7000
|16.8000
|بنك الاسكندرية
|16.7500
|16.8500
|البنك العربي الافريقي
|16.7500
|16.8500
|البنك المركزي
|16.6009
|16.7065
|بنك مصر
|16.7000
|16.8000
|بنك بلوم مصر
|16.7500
|16.8500
|بنك فيصل
|16.7000
|16.8000
|كريدي أجريكول
|16.6500
|16.7500
|بنك التعمير والإسكان
|16.7500
|16.8500
|بنك بيريوس
|16.6000
|16.7000
|بنك قناة السويس
|16.7000
|16.8000
|المصرف المتحد
|16.8800
|16.9500
|البنك التجاري الدولي
|16.7500
|16.8500
|البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات
|16.7500
|16.8500
|البنك الأهلي المتحد
|16.8500
|16.9500
|بنك المشرق
|16.8500
|16.9500
|بنك الاستثمار العربي
|16.8000
|16.9000
|البنك الأهلي اليوناني
|16.8000
|16.9000
|بنك HSBC
|16.7600
|16.9500
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.80 جنيه مصري، وسعر البيع 18.00 جنيه مصري .إعلان - Ads إعلان - Ads