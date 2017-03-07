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ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.88 جنيه مصري في المصرف المتحد ، وفي حالة البيع 16.60 جنيه مصري في بنك قطر الوطنى وآخرين ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك إيران للتنمية 16.6500 16.7500
التنمية والإئتمان الزراعي 16.5000 16.6000
مصرف ابو ظبي 16.8000 16.9000
البنك المصري الخليجي 16.8000 16.9000
بنك سايب 16.7500 16.8500
البنك الأهلي 16.7000 16.8000
بنك البركة 16.6000 16.7000
بنك القاهرة 16.7000 16.8000
بنك الاسكندرية 16.7500 16.8500
البنك العربي الافريقي 16.7500 16.8500
البنك المركزي 16.6009 16.7065
بنك مصر 16.7000 16.8000
بنك بلوم مصر 16.7500 16.8500
بنك فيصل 16.7000 16.8000
كريدي أجريكول 16.6500 16.7500
بنك التعمير والإسكان 16.7500 16.8500
بنك بيريوس 16.6000 16.7000
بنك قناة السويس 16.7000 16.8000
المصرف المتحد 16.8800 16.9500
البنك التجاري الدولي 16.7500 16.8500
البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 16.7500 16.8500
البنك الأهلي المتحد 16.8500 16.9500
بنك المشرق 16.8500 16.9500
بنك الاستثمار العربي 16.8000 16.9000
البنك الأهلي اليوناني 16.8000 16.9000
بنك HSBC 16.7600 16.9500

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.80 جنيه مصري، وسعر البيع 18.00 جنيه مصري .

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