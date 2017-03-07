ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.88 جنيه مصري في المصرف المتحد ، وفي حالة البيع 16.60 جنيه مصري في بنك قطر الوطنى وآخرين ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.80 جنيه مصري، وسعر البيع 18.00 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads