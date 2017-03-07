كيف تتخلصين من الرؤوس السوداء بسهولة؟

شيماء مصطفى

المسام ضرورية للبشرة بحيث تسمح لها بالتنفس إلى جانب التخلص من العرق والزهم، لكنها تشكل في نفس الوقت قلقًا إذا توسعت أكثر من الطبيعي وتكون بذلك عرضةً للانسداد بسبب الأوساخ، والشوائب الأمر الذي يسبب ظهور الرؤوس السوداء والبثور. وتظهر في المناطق الدهنية من الوجه خاصةً الأنف والذقن وأحيانا الخد والجبين ، و هذههي المناطق الحساسة التي يجب معالجتها.

أسرع طرق علاج البشرة من الرؤوس السوداء :

حمام البخار

غطي وجهك بمنشفة واخفضيه تجاه وعاء مملوء بالماء الساخن من 4 الى 5 دقائق، ربتي على وجهك بمنديل ورقي واعتمدي واحدًا من العلاجات التالية:

الطين الأخضر

امزجي مقدارًا من الطين الأخضر مع القليل من الماء حتى الحصول على مزيج ناعم، ضعي طبقة سميكة من الخليط على وجهك أو فقط على المنطقة المليئة بالرؤوس السوداء، اتركي القناع لمدة 10 دقائق ثم اشطفي بالماء الدافئ.

بيكربونات الصوديوم

اخلطي مزيجًا من بيكربونات الصوديوم مع القليل من الماء المعدني للحصول على عجين رطب، صبي المكونات على قطعة من القطن النظيف، وطبقيها على الرؤوس السوداء ثم قومي بتدليكها باستخدام الأصابع بكل لطف، وتأكدي أن أصابعك نظيفة.

بياض البيض

افصلي بياض البيض عن صفاره، ثم اخفقي البياض جيدًا، طبقيه على المنطقة الرؤوس السوداء، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشفطي.

القرفة والعسل

هذا القناع مثالي للتخلص من الرؤوس السوداء المنتشرة في الوجه وليس في منطقة محددة فقط، اخلطي ملعقتين من مسحوق القرفة مع نفس الكمية من العسل، اتركيه لمدة 15 دقيقة على الوجه ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

شبكةعيونالإخبارية

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