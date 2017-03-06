ننشر الأسعار الجديدة لتذاكر المواقع الأثرية للأجانب

شيماء مصطفى

أعلن المجلس الأعلى للآثار، زيادة أسعار تذاكر الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف للأجانب، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من بداية الموسم الشتوي في أكتوبر المقبل.

وأخطر المجلس غرفة شركات السياحة، بطرح تذكرة تشمل "دخول المنطقة، والهرم الأكبر، والمركب" بمبلغ 400 جنيهًا، مؤكدًا أن فتح مقابر العمال للزيارة سيكون بتذكرة قيمتها 400 جنيه بحد أدنى خمسة أفراد على أن تتم الزيارة بمصاحبة مفتش مرافق وتحت إشراف التفتيش.

وحدد المجلس، سعر تذكرة الدخول إلى المتحف المصري بالنسبة للأجانب بحيث تكون 130 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا، والمتحف القبطي بمصر القديمة 100 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، ومتحف الفن الإسلامي 100 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

كما حدد سعر تذكرة الدخول إلى متحف الأقصر بـ170 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا، ومتحف أسوان بـ70 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

وكان المجلس أوضح أن سعر تذكرة الدخول إلى منطقة آثار الهرم ارتفع إلى 120 جنيهًا، وتذكرة الهرم الأكبر إلى 300 جنيهًا، وتذكرة الهرم الثاني 60 جنيهًا، والهرم الثالث إلى 60 جنيهًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الزيارة المسائية للمتاحف سيتم تطبيق زيادة نسبتها 50% على أسعارها مقارنة بالأسعار الصباحية.

شبكةعيونالإخبارية

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