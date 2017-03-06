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فوائد الزنجبيل او الجنجر الصحية للجسم

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فوائد الزنجبيل او الجنجر الصحية للجسم فوائد الزنجبيل او الجنجر الصحية للجسم

الزنجبيل او الجنجر (Ginger) او عشبة زنجبار, هي نبات بري يستخدم بكثره في مجال الأعشاب الطبيه والتداوي بالأعشاب يمكن تكثيرة بسهولة,انظر: زراعة الزنجبيل , فوائد الزنجبيل كثيرة فقد ورد ذكر الزنجبيل في القرآن الكريم دليلا على أهميته الغذائيه وفوائده الجمّه, الزنجبيل له فوائد كبيرة جدا للجسم وتقوية العضلات والدماغ, والجزء المستخدم من نبتة الزنجبيل هو الجذور التي تنمو تحت سطح التربه وهي عباره عن عقد جذريه تشبه درنات البطاطا ويفضل استخدامه طازجا لتركيز المواد المفيده فيه. اما الجزء العلوي من النبته اخضر وله ازهار صفراء جميله.

فوائد الزنجبيل او الجنجر Ginger الرهيبة

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب والمواد الطبية القوية التي تستخدم منذ القديم في الطب الشعبي وطب الأعشاب بحيث تم استخدامه منذ القدم في علاج امراض مثل الحد من الغثيان و علاج الإنفلونزا و نزلات البرد والرشح والمساعده في الهضم, يمكن استخدام الزنجبيل طازجا او مجفف او مسحوق او زيت او حتى على شكل عصير,والزنجبيل منشّط بيولوجي حيوي قوي له العديد من الفوائد .

 
 

اشهر وصفات و استطبابات و استخدامات الزنجبيل او الجنجر في العلاجات والتداوي والوصفات الطبيه الشعبيه:

1- يعتبر الزنجبيل مضاد للأكسدة و له تأثير كبير على مقاومة الأمراض والإلتهابات والجراثيم ونمو الخلايا الخطيرة.
2- يعالج الزنجبيل انواع الغثيان ويخفف من الشعور بالدوار والتقيؤ بالذات في حالات ما بعد الجراحه او لمرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي او الحوامل.
3- يقلل الزنجبيل من آلام العضلات والمفاصل والعظام ويخفف من الشعور بالأوجاع, والإرهاق الناتج عن ممارسة الرياضه.
4- يعالج الزنجبيل هشاشة العظام ويخفف من اعراض التيبس ومضاد للإلتهاب.
5- يساعد الزنجبيل في علاج امراض الدم ويقلل من والسكريات ويحسن عمل القلب ونشاطه.
6- يعالج الزنجبيل حالات عسر الهظم والمغص وحالات أخرى مشابهه.
7- يساعد تناول الزنجبيل في التقليل من آلام الحيض وتخفيف آلام الدورة الشهرية عند النساء.
8- يعمل الزنجبيل على تقليل مستويات الكولسترول في الجسم والدهون الثلاثية في الدم مما يساعد على اكتساب جسم صحي وبالذات لمن يسعون الى تخسيس الوزن.
9- يساعد الزنجبيل في منع حدوث مرض السرطان والوقاية من انتشار الخلايا السرطانية.
10- يحسّن الزنجبيل من وظائف الدماغ ونشاطة ويحمي من مرض الزهايمر.
11- فوائد أخرى للزنجبيل: تنشطة الجسم وزيادة الطاقه والتخلص من الخمول,تحسين الهظم,تخفيض الحراره,زيادة القدره الجنسيه,يعالج القلق والتوتر,مهدئ لآلام المغص والصداع والقولون العصبي,مفيد لأمراض القلب والكلى والأمراض التنفسيه,الزنجبيل يقوي النظر.

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